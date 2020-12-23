خبير أمن المعلومات يكشف حقيقة توقف تطبيق "واتساب" مع بداية 2021 (فيديو)

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كشف وليد حجاج، خبير أمن المعلومات والاتصالات التكنولوجية، حقيقة توقف تطبيق "واتساب" عن العمل مع بداية العام المقبل.



وقال "حجاج" في اتصال هاتفي مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء إن نظام التشغيل ios الخاص بشركة ابل وصل إلى تحديث 14.2 وبالتالي الاجهزة التي يوجد عليها الاصدار الذي يسبق ios9 لن يعمل عليها تطبيق الواتساب.



وأضاف"أي حد معاه تليفون قبل أيفون 4 اس هيتشغل لو اتعمل له تحديث، وبالنسبة لأجهزة الأندرويد أي أحد معاه جهاز قبل تحديث 4.0.3 لن يعمل عليها الواتساب".



وأشار إلى أن يمكن معرفة هذه الإصدارات بالدخول على الإعدادات الخاصة بالهاتف، مستطردًا "غالبًا الخدمة سوف تتوقف عن الهواتف القديمة التي توقف أصحابها عن العمل بها عادة".

