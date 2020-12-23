بدء "الغسيل الكلوي" داخل العناية المركزة بمستشفى كفرالشيخ العام

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل الوزارة، تركيب وتجريب ماكينه غسيل كلوي من نوع فريزينيس 5008s وهي الأولي من نوعها داخل المحافظة بتكلفه قدرها 300 الف جنيه بالإضافة إلى محطة مياه متحركة بقيمة 50 الف جنيه، وذلك بحضور الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتور لطفي عبد السميع، مدير المستشفى العام، والمهندس ماجد أبو العزم، رئيس قسم الأجهزة الطبية بالمديرية.





وتم عرض تقديمي عن الماكينه وتشغيلها بواسطة د صلاح شفيع مسئول الكلي بالمديرية، بالإضافة إلي شرح الدكتور ماجد أبو العزم أيضًا.



الجدير بالذكر أنه تم توفير خدمة الغسيل الكلوي داخل العناية في مستشفيات (مطوبس وسيدي سالم المركزي) وجاري توفيرها بمستشفي دسوق العام، وتتميز هذه الماكينه عن مثيلتها أنها يمكن بواسطتها إجراء الغسيل الكلوي للمرضي داخل العناية المركزة ومرضي الضغط المنخفض والأطفال حديثي الولادة.