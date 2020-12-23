نور اللبنانية تكشف لـ"الفجر الفني" عن أعمالها المقبلة وكواليس "جمال الحريم" وتأثير السحر والشعوذة في حياتها (حوار)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:05 م
بوابة الفجر
حوار مي مرسي_ تصوير مصطفى الديب
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فنانة لبنانية شاركت في عدد من الأعمال الفنية المصرية وأصبحت لها جمهورها الخاص، وتمكنت من خلال أعمالها كسب الجمهور وتصدرت التريند من خلال عمل فني جديد شاركته به وهو مسلسل "جمال الحريم" والذي أحدث ضجة كبيرة منذ عرضه بسبب إجادتها بالدور وتجسيده بالشكل الذي تناسب مع عقلية الجمهور بجانب عدد من الفنانين وعقب 16 عام مع خالد سليم من فيلم "سنة أولى نصب" حيث اعتبرت هذا العمل شيق لعودتهما معا مرة أخرى.


وكان لـ"الفجر الفني" حوار شيق مع الفنانة نور اللبنانية، والتي تجيد تمثيل جميع الأدوار ومنها بنت البلد التي جسدته في شهر رمضان الماضي مع عدد من الفنانين، وأعجب به الجماهير.

في البداية حدثينا عن سبب تسمية مسلسل "جمال الحريم" بهذا الاسم؟

السبب في ذلك هو وجود طقس من طقوس السحر يسمى "جمال الحريم"، لذلك يتم مناقشة هذه القضية في المسلسل.

هل تتابعي ردود فعل الجمهور على "جمال الحريم"؟

نعم أتابع تعليقاتهم بشكل مستمر، والناس تفاعلو مع الشخصية بشكل كبير، ومع كل حلقة جديدة توجد تعليقات معينة ولكن المسلسل مازال في بدايته حيث أنه يتكون من 45 حلقة، ولم تأتي المفاجئات، وأتمنى يعجبو الناس.

ما سبب كثرة حلقات مسلسل "جمال الحريم" ووصولها  لـ45 حلقة؟

السبب في ذلك هو أن المسلسل لم يتبع منصة إلكترونية، وأنه يوجد عدد من الأعمال خارج السباق الرمضاني تتكون من 45 حلقة وتنجح بشكل كبير.

هل تفضلي عرض أعمالك في السباق الرمضاني أم خارجه؟

ما يهمني هو الاسكريبت، والدور والنص والتجربة،حيث أن الوقت ليس مهم بقدر الدور نفسه.

توجد كيميا وانسجاب بينك وبين دينا فؤاد.. حدثينا عن السبب؟

دينا فؤاد فنانة هايلة والتعامل معاها لذيذ، وكنا مستمتعين أثناء التصوير.

بعد عرض "جمال الحريم".. هل تؤمني بوجود السحر والجن؟

لا احنا أقوى من العفاريت، احنا اللي خوفناهم، ولا أؤمن بهم.

بعد عرض الدور عليكي.. هل عايشتي أحد الدجالين أو المصابين؟

عندما تلقيت الدور لم يوجد وقت لذلك، وبدأنا في التصوير من 5 شهور من الليل إلى النهار.

حدثينا عن شعورك عقب الخروج من تصوير أحد مشاهد الرعب في المسلسل؟

كنت بحس بإرهاق شديد فقط، وإني أريد النوم لأنني تعرضت لإرهاق جسدي ونفسي بشكل كبير.

كيف استعديتي لدورك في مسلسل "جمال الحريم"؟

استعدادي للشخصية من خلال فهمي له،و من خلال تقسم الشخصية لمراحل ثلاثة وتوجيه المخرجة لي لأني لا يمكن أن أتعلم كيف أجري أو أخاف.

حدثينا عن تعاونك للمرة الثانية مع خالد سليم بعد مرور 16 عام؟

هذا التعاون الثاني مع خالد سليم، وأنا سعيدة للمشاركة معه في هذا العمل، فهو ممثل محترم وموهوب، ولذيذ ومتعاون واشتغلت معاه قبل كده.

هل تعتقدين أنك تحتاجين لأحد الدجالين في يوم ما؟

لا يمكن ذلك، ولم أتعرض للعنة الجن في أي وقت بحياتي.


نهاية فيلم "الرهينة" توحي بأن هناك جزء ثاني. ما تعليقك؟

إلى وقتنا هذا لم يتم الاتفاق على شئ في هذا القبيل، ولكن ممكن ليه لأ.

كلمينا عن مسلسلك الجديد مع ياسر جلال؟

مسلسل "ضل راجل" مع ياسر جلال، إخراج أحمد صالح، وإنتاج سينرجي، وكتابة أحمد عبد الفتاح، وأتمنى إنه يعجب الناس.

ما مخاوفك في 2021؟

إنها تكون مثل 2020

وجهي رسالة لسنة 2020؟

كان فيكي الحلو وفيكي المر، لكن المر كان بزيادة، أتمنى إن ده ميحصلش في 2021.

ما الشئ الجيد الذي حدث معك في 2020؟

نجاحاتي في عالم الفن.

ما هي أفضل أغنية في 2020؟

أغنية لقيت الطبطة لـ"حسين الجسمي".

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