خاص..ونور اللبنانية تكشف عن تأثير الجن والشعوذة في حياتها

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:31 م
بوابة الفجر
مي مرسي_تصوير: مصطفى الديب
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تحدث الفنانة نور اللبنانية عن تأثير الجن والجدل والشعوذة في حياتها الخاصة، وذلك عقب مشاركتها في مسلسل "جمال الحريم" والذي يتحدث عن نوع من أنواع السحر.

وقالت نور اللبنانية في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" قائله: "أنها لا يمكن أن تلجأ لدجالين في حياتها ولم تتعرض لأي شئ من أعمال الجن، ولا تؤمن بالعفاريت، وأنها أقوى من العفاريت.


مسلسل "جمال الحريم" يشارك فيه نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم دينا فؤاد والنجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى ومن إخراج منال الصيفى

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