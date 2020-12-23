نور اللبنانية تكشف لـ"الفجر الفني" عن الصعوبات التي واجهتها في مسلسل "جمال الحريم"

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 09:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي_تصوير: مصطفى الديب
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تحدثت الفنانة نور اللبنانية عن الصعوبات التي واجهتها أثناء تصويرها مسلسل "جمال الحريم" والتي شاركت به بجان بدينا فؤاد وخالد سليم.

وقالت نور اللبنانية في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن الصعوبات التي واجهتها قائله: "كنت بحس بإرهاق شديد فقط، وإني أريد النوم لأنني تعرضت لإرهاق جسدي ونفسي بشكل كبير".

وتابعت "عندما تلقيت الدور لم يوجد وقت لذلك، وبدأنا في التصوير من 5 شهور من الليل إلى النهار".

مسلسل "جمال الحريم" يشارك فيه نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم دينا فؤاد والنجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى ومن إخراج منال الصيفى

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