محافظ كفرالشيخ: كارت الفلاح الذكي أحد نتائج منظومة التحول الرقمي

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قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن منظومة كارت الفلاح الذكي الخاص بحصر وميكنة الحيازات الزراعية هي إحدى نتائج منظومة التحول الرقمي التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا وتسعى إلى تطبيقها في كل المجالات ومنها المجال الزراعي تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، بإشراف الدكتور ناجح غربيه، وكيل وزارة الزراعة.



وأوضح نورالدين، أن منظومة كارت الفلاح تأتي في صالح المزارعين وهدفها القضاء على الفساد والوصول بالدعم إلى مستحقيه من المزارعين حسب المساحات المنزرعة فعليا.



وأضاف الدكتور ناجح غربيه، ان الهدف من صدور الكارت وتشغيل المنظومة الإلكترونية تتضمن، "توفير قاعدة بيانات قومية بكافة حيازات الأراضي الزراعية، وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، يسمح للحكومة بتدقيق الزمام وعدم التعدي على الأراضي الزراعية، يساعد في تحديد دقيق للمساحات والمحاصيل المزروعة وأنواعها،

صرف الدعم النقدي المشروط لحائزي الأراضي الزراعية والملتزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة، كذا صرف الوقود اللازم لزراعة الأراضي الحائز عليها الفلاح من محطات الوقود من خلال المنظومة الالكترونية لتوزيع المنتجات البترولية، بالإضافة إلى صرف الدعم العيني من خلال تطبيقات صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة من قبل الدولة ووقف التلاعب بكميات الأسمدة.



وذكر غربيه، أنه تم إنهاء التسجيل التام لجميع الحائزين كما تم الانتهاء من تصحيح أسماء الأحواض والمساحات وتجهيز الأحواض المتاح دمجها طبقا للبيانات المسجلة بسجلات الجمعيات الزراعية.



يذكر أن ؛ اجراءات استخراج الكارت الذكى تشمل " الذهاب إلى الجمعية الزراعية التابع لها الحيازة الزراعية، سحب استمارة الحيازة الإلكترونية بالمجان، إحضار صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالفلاح، إحضار صورة للحائز، تشمل كافة المعلومات التي يحوزها سواء أراضٍ أو مشروعات إنتاج دواجن أو حيواني أو مصانع أعلاف، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي، كذا عند استلام الكارت يجب التأكد من سلامة المظروف، ووجود الرقم القومي، والتعريف الشخصي، لا يتم استخدام بطاقة " كارت الفلاح" إلا صاحبها فقط، بالإضافة إلى 7 جنيهًا تكلفة استخراج الكارت، الحصول على الكارت من خلال فروع البنك الزراعي المصري.