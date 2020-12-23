محافظ كفرالشيخ: كارت الفلاح الذكي أحد نتائج منظومة التحول الرقمي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:05 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
Advertisements
قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، إن منظومة كارت الفلاح الذكي الخاص بحصر وميكنة الحيازات الزراعية هي إحدى نتائج منظومة التحول الرقمي التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا وتسعى إلى تطبيقها في كل المجالات ومنها المجال الزراعي تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، بإشراف الدكتور ناجح غربيه، وكيل وزارة الزراعة.

وأوضح نورالدين، أن منظومة كارت الفلاح تأتي في صالح المزارعين وهدفها القضاء على الفساد والوصول بالدعم إلى مستحقيه من المزارعين حسب المساحات المنزرعة فعليا.

وأضاف الدكتور ناجح غربيه، ان الهدف من صدور الكارت وتشغيل المنظومة الإلكترونية تتضمن، "توفير قاعدة بيانات قومية بكافة حيازات الأراضي الزراعية، وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين، يسمح للحكومة بتدقيق الزمام وعدم التعدي على الأراضي الزراعية، يساعد في تحديد دقيق للمساحات والمحاصيل المزروعة وأنواعها،
صرف الدعم النقدي المشروط لحائزي الأراضي الزراعية والملتزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة، كذا صرف الوقود اللازم لزراعة الأراضي الحائز عليها الفلاح من محطات الوقود من خلال المنظومة الالكترونية لتوزيع المنتجات البترولية، بالإضافة إلى صرف الدعم العيني من خلال تطبيقات صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة من قبل الدولة ووقف التلاعب بكميات الأسمدة.

وذكر غربيه، أنه تم إنهاء التسجيل التام لجميع الحائزين كما تم الانتهاء من تصحيح أسماء الأحواض والمساحات وتجهيز الأحواض المتاح دمجها طبقا للبيانات المسجلة بسجلات الجمعيات الزراعية.

يذكر أن ؛ اجراءات استخراج الكارت الذكى تشمل " الذهاب إلى الجمعية الزراعية التابع لها الحيازة الزراعية، سحب استمارة الحيازة الإلكترونية بالمجان، إحضار صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالفلاح، إحضار صورة للحائز، تشمل كافة المعلومات التي يحوزها سواء أراضٍ أو مشروعات إنتاج دواجن أو حيواني أو مصانع أعلاف، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي، كذا عند استلام الكارت يجب التأكد من سلامة المظروف، ووجود الرقم القومي، والتعريف الشخصي، لا يتم استخدام بطاقة " كارت الفلاح" إلا صاحبها فقط، بالإضافة إلى 7 جنيهًا تكلفة استخراج الكارت، الحصول على الكارت من خلال فروع البنك الزراعي المصري.

أخبار تهمك

نجم الزمالك يُحدد شرطًا وحيدًا لتجديد تعاقده

منذ حوالي 4 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 20 ساعة

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ يوم

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

بدون مفاجأت.. الكشف عن تشكيل ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

منذ 37 دقيقة

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لنجوم الفريق المصابين بكورونا

منذ أقل من ساعتين

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ ربع ساعة

خاص.. عرض جديد من الأهلي لضم سيرينو

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات

منذ حوالي 4 ساعات

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

خاص.. عرض جديد من الأهلي لضم سيرينو

07:28 م

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

04:31 م

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

12:07 م

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

08:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن