الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد





حدد مسؤولو الزمالك سعر بيع مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات بعد تلقيه عدة عروض للاحتراف الخارجي وآخرها الدوري الفرنسي.





سعر بيع مصطفى محمد في الزمالك





طلب مسؤولو الزمالك الحصول على 6 ملايين يورو مقابل التخلي عن مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض ومنتخب مصر في الفترة المقبلة.





من جانبه استقر مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة المستشار أحمد بكري، على رحيل مصطفى محمد مهاجم الأبيض بعد دورة الألعاب الأولمبية المصرية.





وكانت إدارة الزمالك قد رفضت عرضين لرحيل مصطفى محمد إلى الدوري الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة مطلع يناير، لضعف المقابل المادي.



