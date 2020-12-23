مستشار طبي توجه نصيحة لمتناولي المكملات الغذائية (فيديو)

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قالت الدكتورة ماهيتاب هاني، المستشار الطبي، إن المكملات الغذائية هي مواد يمكن استهلاكها لإضافة المزيد من العناصر الغذائية إلى النظام الغذائي، أو تقليل خطر الإصابة ببعض المشاكل الصحية، مثل هشاشة العظام، والتهاب المفاصل، وتتوفّر المكملات الغذائية على نطاق واسع بأشكال متعددة، كالأقراص، والمساحيق، والسوائل.



وأضافت "هاني"، خلال لقائها مع الإعلاميتين أمينة مهدي وايناس الليثي، في برنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم الأربعاء، أن المكملات الغذائية تشمل الفيتامينات، والمعادن، والأحماض الأمينية، والإنزيمات، والأعشاب، والمستخلصات الحيوانية، والمعينات الحيوية المسمّاة بالبروبيوتيك، مشيرة إلى أنه يمكن لبعض المكملات الغذائية أن تُساعد على ضمان الحصول على الكمية الكافية من العناصر الأساسية التي يحتاجها الجسم لأداء وظائفه بشكل سليم، ويمكن أن تساعد أنواع أخرى على تقليل خطر الإصابة بأمراض معينة.



وتابعت: "لا ينبغي أن تحل المكملات الغذائية محل الوجبات المتكاملة الضرورية في النظام الغذائي الصحي، لذا يجب تناول مجموعةٍ متنوعةٍ من الأطعمة إلى جانب المكملات الغذائية في حال الحاجة إليها"، مشيرة إلى أن بعض المكملات الغذائية يمكن أن تساعد على تحسين الصحة العامة، وتحسين بعض الحالات الصحية لدى بعض الأشخاص.

