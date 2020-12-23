صحة الدقهلية: إدارة الخدمة الإجتماعية بالدقهلية تحصل على المركز الأول كأفضل إدارة في رعاية الأطفال كريمي النسب

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بحصول ادارة الخدمة الاجتماعية التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية على المركز الأول كأفضل إدارة في رعاية الأطفال كريمي النسب على مستوى الجمهورية جاء ذلك ضمن فعاليات المؤتمر الاول للرعاية الصحية والاجتماعية للاطفال المعثور عليهم والمشترك بين وزارتي الصحة والتضامن بمقر اكاديمية الاميرة فاطمة للتدريب بالقاهرة تحت رعاية وزيرة الصحة الدك هالة زايد.

وأوضح وكيل صحة الدقهلية ان لمديرية الصحة بالدقهلية دور بارز في توفيركافة أنواع الرعاية لرعاية الاطفال كريمي النسب بما في ذلك العلاج والأدوية مجانًاو إنشاء ودعم المؤسسات والمراكز التي تقدم برامج الرعاية والتأهيل والتعليم لهم.

كما تقدم مكي بالشكر لجميع العاملين بادارة الخدمة الاجتماعية من اخصائيين وغيرهم ولمديرية التضامن بالدقهلية متمنيا استمرار هذا التعاون المثمر والتنسيق المتميز لخدمة هؤلاء الاطفال ورعايتهم.

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