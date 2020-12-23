متحدث الحكومة: غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة (فيديو)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:57 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن معدل إصابات فيروس كورونا سيتخطى ألف حالة خلال أيام.

وتابع سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «معظم الحالات بسيطة تستجيب للعلاج المنزلي، لكن هناك حالات متوسطة وحرجة، وهو ما أسفر عن وصول نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي إلى 42%»، معلقا «إذا استمر الوضع بهذا الشكل سنواجه وضعا صعبا، الجزء الأكبر يقع على المواطن، وإذا التزم سيساعدنا على مواجهة السيناريو الأسود».

وأضاف «وزارة الصحة تعمل حاليا بنفس عدد المستشفيات الذي وصلنا إليه خلال ذروة الموجة الأولى وهو 363 مستشفى»، مشيرا إلى أن الحكومة شددت خلال اجتماعها اليوم على منع احتفالات رأس السنة في الأندية أو الفنادق أو ساحات وحدائق المحافظات.

وأكد متحدث الحكومة أنه سيتم سحب الترخيص السياحي من أي فندق يقيم احتفالات رأس السنة، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع عقوبات مالية فورية على مخالفي ارتداء الكمامة.

وأوضح أن اللجنة القانونية تدرس آلية تحصيل الغرامة الفورية من مخالفي الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن الغرامة الفورية ستكون أقل من 4 آلاف جنيه، معلقا «الأثر الفوري للغرامة حتى وإن انخفضت سيكون كبيرا».

وأشار إلى أن القانون ينص على ضرورة ارتداء الكمامة في وسائل المواصلات العامة والمحال والمولات قائلا: «لن توقع العقوبة على عدم ارتداء الكمامة في الشارع أو السيارات الخاصة والمطاعم والمقاهي كونها مخصصة لتناول الطعام».

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