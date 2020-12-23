تفاصيل مصرع عامل بجرعة زائدة من علاجه بالدقهلية



وعقب ذلك شعر بحالة إعياء فقام على اثرها بنقله إلى المستشفي، إلا أنه توفي عقب وصوله. ولم يتهم أحدأ بالتسبب في ذلك ورد تقرير مفتش الصحة يفيد.. أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 6 ۱۳۸۵ ۲۰۳۰ إداري مركز ميت غمر، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بالدفن.



لقي عامل مقيم بقرية بشلا التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية مصرعه اثر تناوله جرعة زائدة من علاجه كومريض بجرثومة المعدة.تلقي اللواء رأفت عبد الباعت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهليةةيفيد بمصرع عامل إدعاء تناول مادة غير مطومة.بدات الواقعة ببلاغ لمركز شرطة ميت غمر من مستشفي ميت غمر العام بوصول محمد محروس البسيوني الشامي ۳۲ سنة عامل، ومقيم قرية " بشلا " دائرة المركز (جثة هامدة - إدعاء تناول مادة غير معلومة).علي الفور انتقلت قوة أمنية من الضباط بمرك شرطة ميت غمر، وبالفحص وسؤال شقيقه محسن محروس البسيوني الشامي ۲۷ سنة حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات ومقيم بذات القرية قرر بأن شقيقه كان يعاني من مرض " جرثومة المعدة "" وقام بتناول جرعة زائدة من علاجه.