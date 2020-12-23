صحة كفرالشيخ: إجراء عملية جراحية دقيقة لمريض كورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أنه قد تم لأول مرة وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة وتوفير كافة الامكانيات وسبل الحماية للفريق الجراحي، إجراء عملية جراحية دقيقة لإزالة كسر منخسف بعظام الجمجمة لمريض مصاب بفيروس كورونا ب مستشفى كفرالشيخ العام.

وأضافت سلام، في بيان، أن الفريق الطبي، تمكن بنجاح من إيقاف نزيف بالمخ، وترقيع لغشاء "الأم الجافية" بالمخ لمريض الكورونا وخروج المريض من العمليات بحالة جيدة وحالته الآن مستقرة.

وأوضحت أن الفريق الطبي ضم كلا من: الدكتور سعيد الغفلول، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتور محمد فضيل، أخصائي التخدير، واخصائيين العمليات، وليد جمال، وحسن إبراهيم.

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