"أحمد كريمة" لـ خالد الجندي بعد انتقاده الطلاق الشفوي" ليس فقيه ولا يجوز له التحدث (فيديو)

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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن من يتحدث بأن الطلاق الشفوي لا يقع ليس لديه أي دليل، مشيرًا إلى أن علاج مشاكل الطلاق يكون بالبحث عن أسباب اندفاع الناس للطلاق، وهذا الأمر يكون من خلال تحقيق العدالة الاجتماعية، وليس بتحريم الطلاق الشفوي.



وتابع "كريمة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن اليهود والمسحين يحترمون مرجعيتهم الدينية، فلماذا يخرج بعض المسلمين عن رأي المؤسسة الدينية التي تحدثت بأن الطلاق الشفوي يرجع، مشيرًا إلى أن من لديه أي اقتراح عليه ان يذهب إلى هيئة كبار العلماء، أو مشيخة الازهر ويقدم لهم الاقتراح، ولكن الثرثرة الإعلامية في هذا الأمر تعتبر تجديف ضد الأزهر.



ولفت إلى أن مسألة الطلاق الشفوي فقهيه، ولا يجوز الحديث فيها من غير الفقهاء، معقبًا: "الذين يتحثدون في هذه المسألة واحد تخصصه بلاغة عربية في إشارة إلى الشيخ مظهر شاهين،، والتاني خريج أصول ديني فيأشارة إلى الشيخ خالد الجندي، إمام مسجد وليس فقهيًا"

