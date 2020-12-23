نور اللبنانية تكشف لـ"الفجر الفني" عن تعاون خالد سليم معها في "جمال الحريم"

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 08:43 م
بوابة الفجر
مي مرسي_تصوير: مصطفى الديب
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تحدثت الفنانة نور اللبنانية عن مشاركتها في مسلسل "جمال الحريم" بجانب عدد من الفنانين منهم دينا فؤاد وخالد سليم عقب غيابهما عن العمل معا لـ16 عام منذ فيلم "سنة أولى نصب".

وقالت نور اللبنانية في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" معلقة على مشاركة خالد سليم: "هذا التعاون الثاني مع خالد سليم، وأنا سعيدة للمشاركة معه في هذا العمل، فهو ممثل محترم وموهوب، ولذيذ ومتعاون واشتغلت معاه قبل كده".

وعلقت على مشاركة دينا فؤاد قائله: "فإن دينا فؤاد فنانة هايلة والتعامل معاها لذيذ، وكنا مستمتعين أثناء التصوير".

مسلسل "جمال الحريم" يشارك فيه نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم دينا فؤاد والنجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى ومن إخراج منال الصيفى

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