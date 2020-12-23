استشاري: لا يوجد أحد غير مصاب بأمراض نفسية (فيديو)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:51 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت الدكتورة رحاب الفقي، استشاري الصحة النفسية، إنه لا يوجد احد صحيح نفسيًا، فالجمع مصاب بأمراض نفسية، ولكن بأشياء متفاوتة.

وتابعت "الفقي"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إلى أن الشخص لكي يكون لديه صحة نفسية متزنة إلى حد ما، لابد أن يكون له رأي مسموع.

ولفتت إلى ان مفهوم السعادة يختلف من شخص لآخر، فالبعض يشعر بالسعادة عند شعوره بالرضا، مشددة على ضرورة جدولة الوقت، وعدم الحياة بعشوائية.

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