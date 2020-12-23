نائب بالبرلمان: قرارات مواجهة كورونا تحد من التجمعات وتساعد في السيطرة على الفيروس

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قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب الوفد، إن القرارات الحكومية الجديدة اليوم بشأن مواجهة فيروس كورونا المستجد ضرورية لتجنب تفاقم الأوضاع والسيطرة على انتشار الفيروس في ظل حالة الرعب العالمي الأيام الماضية.



وأضاف محسب، في بيان اليوم، أنه لابد من مواجهة حالة التراخي في التطبيق ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم لتجنب الغلق الكامل للمنشآت والآثار الاقتصادية المرتبطة به والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عدم السيطرة على الأمور والتزام الشعب والحكومة سيؤدي إلى عواقب غير محمودة صحيًا واقتصاديًا في ظل انتشار سلالة جديدة للفيروس أدت إلى عودة الإغلاق كليا وجزئيا في عدد كبير من الدول.



وتابع الدكتور أيمن محسب: "إلغاء احتفالات رأس السنة يقضي على تجمعات المواطنين التي تمثل أحد أهم أسباب انتشار فيروس كورونا المستجد"، مطالبا بضرورة المتابعة واليقظة من قبل أجهزة الدولة لضمان التطبيق.



ونوه بأن إتاحة موقع إلكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح يضمن التوزيع وفق الأولويات المعلنة وحسب الأوضاع للعاملين بالقطاع الصحي وللمواطنين ذوي الأولوية من أصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، اعتمادًا على مبادرة الأمراض المزمنة من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم.