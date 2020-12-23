الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر للحركة في ليلة رأس السنة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:49 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة فرض حظر جزئي ليلة رأس السنة وذلك بالتزامن مع قرار مجلس الوزراء بإلغاء الاحتفالات برأس السنة بعد ارتفاع أرقام الإصابات بفيروس كورونا مؤخرًا.

وقال "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء إن لجنة إدارة أزمة كورونا ستحدد خلال اجتماعها الأسبوع المقبل الموقف من حظر الحركة في ليلة رأس السنة.

وأضاف أن سيكون هناك إلزام بارتداء الكمامة في وسائل النقل والبنوك والأماكن المغلقة بالمؤسسات الخاصة، مشيرًا إلى أن الشخص الذي يسير في الشارع دون كمامة لن يتم توقيع غرامة فورية عليه.

وأكد على ضرورة تجنب التجمعات للوقاية من الإصابة بالفيروس، موضحًا أن اللقاح سيساعد على تخفيف درجة الإصابة خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.

ولفت إلى أن قطاعات السياحة والطيران من أكثر القطاعات التي تأثرت بالفيروس، مستطردًا " كنا نأمل أن يتحسن الوضع الوبائي مع نهاية 2020 لكن هذا لم يحدث".

واختتم مستشار رئيس مجلس الوزراء حديثه بالتأكيد على أنه لا تغيير في قرارات وزير التربية والتعليم بشأن غياب الطلاب أو امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول.

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