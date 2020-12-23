"صالح" يؤكد ضرورة استرداد الأموال المنهوبة وغلق منافذ الفساد في البلاد

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:54 م
الفجر السعودي
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أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم ضرورة استرداد الأموال المنهوبة وغلق منافذ الفساد في البلاد.

وحذر الرئيس صالح -الذي كان يتحدث أثناء استقباله في مكتبه في قصر السلام ببغداد اليوم رئيس هيئة النزاهة- من خطر الفساد في تغذية أعمال العنف والإرهاب، وإضعاف دور المؤسسات في تلبية احتياجات المواطنين، والتأثير سلباً على فرص الاستثمار في البلاد, مشددا على ضرورة تفعيل جميع الإجراءات القانونية في مكافحة الفساد، والكشف عن الأموال المهربة والفاسدين والتنسيق في هذا المجال مع البلدان الأخرى ومؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة، والاستعانة بالخبرات والتجارب الدولية في هذا الصدد.

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