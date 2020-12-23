حزب "المصريين": الالتزام بالإجراءات الاحترازية طوق نجاة للجميع

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ناشد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، جموع المواطنين في أنحاء الجمهورية ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وحرصًا على سلامتهم الشخصية، مشددًا على أهمية تحقيق التباعد الاجتماعي والابتعاد عن المناطق المزدحمة نهائيًا وارتداء الكمامة.



وقال "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الأربعاء، إن البعض لديه اعتقاد خاطئ بأن الاتجاه إلى إجراءات الفتح يعني نهاية فيروس كورونا وعودة الحياة لطبيعتها بمقتضى ذلك، وبناء عليه لا يلتزم بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس، موضحًا أن المواطن يقع عليه دور اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع الإصابة بفيروس كورونا والمتمثل في ارتداء الكمامة باستمرار في الشوارع، وعدم الاختلاط المباشر مع الأشخاص أو المعارف بجانب الحرص على النظافة الشخصية.



وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن عودة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا يرجع إلى عدم الالتزام باتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وانتشار التزاحم في المواصلات والأفراح والمعازي، وعدم مراعاة التباعد الاجتماعي بين المواطنين.



وناشد جموع الشعب المصري مساندة جهود الحكومة وجيش مصر الأبيض عن طريق الالتزام التام بالتعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خاصة فيما يتعلق بمراعاة التباعد الاجتماعى والالتزام بارتداء الكمامات واتخاذ جميع الاجراءات في ضوء تزايد أعداد الإصابات من جديد للاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة.



واختتم بيانه مؤكدًا على أن الأوضاع الحالية تتطلب تكاتف وتعاون الجميع وعدم التراجع عن الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة، واستخدام المطهرات والكحول، والالتزام بالتباعد والمسافة الآمنة، مشددًا على أن استهتار بعض المواطنين سيعرض الكثير منا للخطر الذي قد يصل للموت.