نور اللبنانية تكشف لـ"الفجر الفني" سر تسمية مسلسل "جمال الحريم"

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تحدثت الفنانة نور اللبنانية عن مشاركتها في مسلسل "جمال الحريم" والذي أحدث ضجة كبيرة حول مواقع التواصل الاجتماعي.



وقالت نور اللبنانية في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن سبب تسمية المسلسل بهذا الإسم قائله: "السبب في ذلك هو وجود طقس من طقوس السحر يسمى "جمال الحريم"، لذلك يتم مناقشة هذه القضية في المسلسل".



مسلسل "جمال الحريم" يشارك فيه نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم دينا فؤاد والنجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى ومن إخراج منال الصيفى.