بدون مقدم وبدون حظر بيع تعرف علي تفاصيل قرض السيارة من بنك ناصر 2020

تعرف الآن علي تفاصيل قرض السيارة من بنك ناصر 2020 بأقل نسبة فائدة حيث يعتبر بنك ناصر الاجتماعي واحد من أهم وأعرق البنوك المصرية والذي أنشأ كبنك يهتم بالتنمية الاجتماعية وتحقيق التكافل الاجتماعي للمواطنين وقد اعلن بنك ناصر عن تقديمه لقروض لتمويل السيارات بمختلف أنواعها (ملاكي – أجرة – موتوسكلات) لدعم المواطنين في الحصول علي وسائل مواصلات مناسبة وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك توفير فرص عمل للمصريين في قطاع المواصلات ويستهدف بنك ناصر الاجتماعي مجموعة من الفئات لهذا القرض وهي:

الموظفين الحكوميين والعاملين بقطاع الأعمال العام

العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات

أصحاب الأعمال الحرة

ذوي الاحتياجات الخاصة من المدنيين والعسكريين





تعرف علي سعر الفائدة في قرض السيارة من بنك ناصر 2020



يقدم بنك ناصر الاجتماعي مفاجأة لكل المصريين عبر تقديمه لقروض لتمويل السيارات والموتوسكلات بسعر فائدة 8.5 % وتعتبر هذه النسبة هي الأقل في البنوك المصرية وتزداد نسبة الفائدة بنسبة 7. % لتصبح 9.2 % في حالة عدم تحويل المرتب أو المعاش علي البنك كوثيقة مخاطر وتبلغ قيمة المصاريف الإدارية 1.5% من قيمة التمويل وتسدد قبل المنح.

ويفتح ذلك الطريق للراغبين في شراء سيارة سواء للاستخدام الشخصي أو للعمل عليها وفي حالة تحويلك للمرتب علي البنك لن يكون عليك دفع أي مقدم ولن يكون هناك حظر بيع للسيارة وهي خدمات تقدم لأول مرة في مصر وتصل مدة التمويل إلي 7.5 سنة.





الشروط والأحكام للحصول علي قرض السيارة من بنك ناصر 2020

ألا يقل عمر المتقدم للحصول علي القرض عن 21 عاما

في حالة تحويل المرتب علي البنك لا تحتاج إلي دفع مقدم ولن يكون هناك حظر بيع

في حال عدم تحويل المرتب لا يقل المقدم عن 20% من قيمة السيارة

يجب عمل عرض سعر للسيارة أو الموتوسكل المراد شراءه

مدة التمويل لا تقل عن 2 سنة ولا تزيد عن 7.5 سنة





إجراءات الحصول علي قرض السيارة من بنك ناصر 2020



تقديم طلب للحصول علي قرض السيارة من بنك ناصر

تقديم عرض سعر للسيارة أو الموتوسكل المراد شراءه

تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم للحصول علي القرض

تقديم إيصال مرافق جديد باسم العميل أو أحد أقاربة من الدرجة الأولي

مفردات مرتب أو معاش للعميل وللضامن إن وجد

بيان حالة وظيفية أو معاش للعميل

الموافقة علي عمل وثيقة تأمين علي الحياة



رقم خدمة عملاء بنك ناصر الاجتماعي



للتعرف علي المزيد من المعلومات والتفاصيل حول قرض السيارة من بنك ناصر 2020 يمكنكم التواصل مع رقم الخط الساخن للبنك والذي يعمل علي مدار 24 ساعة لتلقي استفسارات العملاء حول الخدمات التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي والرقم هو: 16868.