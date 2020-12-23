بدون مفاجأت.. الكشف عن تشكيل ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:41 م
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته امام منافسه غرناطة، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مسابقة الليجا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفخال - راموس - فاران - ميندي.

خط الوسط: توني كروس - كاسيميرو - فالفيردي.

خط الهجوم: رودريجو - كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز. 

يذكر أن ريال مدريد قد حقق الفوز على إيبار في الجولة الماضية، بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد.

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