استشاري: "الرجال معتمدة على الستات.. مش العكس" (فيديو)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:42 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت الدكتورة رحاب الفقي، استشاري الصحة النفسية، إن المرأة عاطفية، ويصفها البعض بأنها نكدية بسبب مشاعرها، معقبة: "الرجل بيحب بعينه، لكن المرأة بتحب بودنها، الراجل لا يستطيع التعامل مع المرأة من خلال التفاصيل، ولكن المرأة تستطيع، ولذلك تنجح في العمل، وفي البيت، وفي تربية الأولاد". 

وتابعت "الفقي"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن المرأة تستطيع القيام بدور الرجل والمرأة في نفس الوقت، ولذلك قد تقوم بتربية الأبناء وعدم الزواج طوال عمرها، ولكن الرجل لا يستطيع القيام بهذا الأمر.

ولفتت إلى أن الرجل قد يتزوج من أجل القدرة على تربية الأبناء بعد طلاق زوجته او وفاتها، معقبة:"الرجال معتمدة على الستات، مش العكس زي ما الرجالة فاكرين".

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