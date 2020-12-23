محافظ كفر الشيخ يعقد إجتماعا في الهواء الطلق خوفًا من كورونا

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عقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أول اجتماع في الهواء الطلق، كأول تجربة لعقد الاجتماعات بعيدًا عن القاعات المغلقة،تطبيقا للإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي،بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة،ومحمد رأفت،معاون المحافظ للمشروعات،ورؤساء المراكز والمدن.



وناقش محافظ كفر الشيخ خلال الاجتماع الخطة الاستثمارية، ومعوقات استكمالها في كافة المجالات، كما ناقش نسب التنفيذ في العديد من القطاعات الخدمية " الرصف، الكهرباء، الصرف الصحي، وفي قطاع التربية والتعليم والصحة ".



وشدد محافظ كفر الشيخ على سرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية، للاستفادة من تلك الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة أعمال الرصف والتي شملت 117 طريق محلى وداخلي بأطوال 138 كم داخل محافظة كفر الشيخ، من أجل الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين وتيسير الحركة المرورية.