مجتمع رواد الأعمال في دبي يناقش خطط ومبادرات دعم الشركات الناشئة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:58 م
بوابة الفجر
Advertisements
استضافت "دبي للمشاريع الناشئة" إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي الحلقة النقاشية الأخيرة ضمن سلسلة فعالياتها لعام 2020 التي شهدت حضور شركات رائدة من مجتمع رواد الأعمال في دبي حيث تم خلالها مناقشة مجموعة من الخطط والمبادرات لدعم نمو الشركات الناشئة خلال العام 2021.

أقيمت هذه الفعالية الافتراضية تحت شعار "التوجهات المستقبلية لريادة الأعمال في دبي" بحضور ممثلين عن "فينتك هايف- مركز دبي المالي العالمي" و"إن5" و"مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال التابع لسلطة واحة دبي للسيليكون و"إكسبو لايف" برنامج الابتكار والشراكة الذي أطلقه /إكسبو 2020 دبي/ ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة و"ستيب كونفرنس" و"بي. إن. سي للنشر" و"سي3" و"ليتسوورك" و"ذا كوو دبي".

وأكد المشاركون خلال الجلسة اهتمامهم واستعدادهم لتنسيق الجهود بهدف زيادة حجم الفائدة والميزات الإيجابية بالنسبة لمجتمع الشركات الناشئة في دبي والعمل على تحديد أنشطة تجارية وفرص استثمارية جديدة.. كما تم خلال الجلسة تحديد العديد من الجولات الترويجية الدولية والمعارض والمؤتمرات /الافتراضية والتقليدية/ باعتبارها المنصات الأكثر فاعلية لاستقطاب الشركات العالمية الناشئة إلى دبي.

وأكد المشاركون على الفوائد بعيدة الأمد التي تقدم للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حزم الدعم الاقتصادي وغيرها من الإجراءات الخاصة بتسهيل ممارسة الأعمال والتي أقرتها كل من دبي ودولة الإمارات الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي على واقع ريادة الأعمال في دبي.

وأشار المشاركون إلى التحولات الإيجابية التي شهدتها حاضنات ومسرعات الأعمال في دبي خلال هذا العام بما في ذلك قدرة الشركات الناشئة على الحصول على تمويل إضافي وبالتالي الحفاظ على مرونتها في وجه التحديات الجديدة.

و تم إطلاع المشاركين على الخدمات والفوائد الرئيسية المتاحة لأعضاء "دبي للمشاريع الناشئة" وعلى دور المكاتب التمثيلية الخارجية لغرفة دبي المنتشرة حول العالم وكذلك الفعاليات الكبرى والنشاطات التي تنظمها الغرفة والتي تتيح لرواد الأعمال والشركات الناشئة فرصة الاستفادة منها.

وأشار عتيق جمعة نصيب نائب رئيس تنفيذي أول لقطاع الخدمات التجارية في غرفة تجارة وصناعة دبي خلال حديثه مع المشاركين في الجلسة إلى أهم إنجازات "دبي للمشاريع الناشئة" خلال العام 2020 والتي كان من أبرزها التعاون المثمر مع شركاء مجتمع رواد الأعمال على مدار العام الأمر الذي أتاح تقديم الخدمات لشبكة أوسع من الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال العديد من البرامج والمبادرات والفعاليات.

أخبار تهمك

نجم الزمالك يُحدد شرطًا وحيدًا لتجديد تعاقده

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات

منذ حوالي 4 ساعات

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لنجوم الفريق المصابين بكورونا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. عرض جديد من الأهلي لضم سيرينو

منذ أقل من ساعة

بدون مفاجأت.. الكشف عن تشكيل ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

منذ 39 دقيقة

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ 18 دقيقة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 19 ساعة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ يوم

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 20 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

خاص.. عرض جديد من الأهلي لضم سيرينو

07:28 م

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

04:31 م

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

12:07 م

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

08:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن