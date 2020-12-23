استشاري: "التنفيس" هو الحل للخروج من المشاكل النفسي

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قالت الدكتورة رحاب الفقي، استشاري الصحة النفسية، إن المرور من أي مشكلة يجب ان يحدث من خلال ما يسمى بالتنفيس أو من خلال الحكي مع أي طبيب مختص، لأنه هذا سيؤدي إلى خروج كل الضغوط النفسية.



وتابعت "الفقي"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الحكي مع طبيب مختص في نهاية العام، يؤدي الى خروج كل الضغوط النفسية، خاصة أن الطبيب المختص هو الوحيد القادر اعطائك النصيحة الصحيحة.



ولفتت إلى أن هناك ضرورة للتغاضي عن المشاكل التي حدثت في العام الماضي لكي نعيش أفضل، معقبة: "اللي حصل السنة اللي فاتت لازم ننساه، عشان نعرف نعيش حياة أفضل، اللي أتعلمناه السنة دي، إننا نشيل فلوس للأزمات، خاصة أن الكثير توقف عن العمل خلال هذا العام".



