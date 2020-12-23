أمين عام "النواب": 90 نائباً استخرجوا بطاقات العضوية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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قال الأمين العام لمجلس النواب، المستشار محمود فوزي، إن الأمانة العامة للمجلس استقبلت اليوم ٩٠ نائبًا من نواب الجيزة قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، البالغ عددهم 100 نائب.

وأضاف "فوزي" في تصريحات له، اليوم الأربعاء، علي هامش استقبال الأعضاء الجدد لتسليم كارنيهات العضوية، أن النواب الذين حضروا إلى مقر مجلس النواب حصلوا على بطاقات العضوية، لافتًا إلى أنه بإمكان النواب الذين لم يحستلموا بطاقات العضوية، أن يحضروا في أي يوم آخر.

وأشار "فوزي" إلى أن مجلس النواب الجديد يتضمن مشاركة فاعلة للمرأة والأحزاب السياسية، وضم ١٤٨ سيدة، و٤٧٢ نائبا حزبيًا، و٩٨ مستقلًا.

وحول العلاقة بين مجلسي النواب والشيوخ، لفت الأمين العام لمجلس النواب إلى أن الاحترام يسود العلاقة بين المجلسين.


وكان قد أعلن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب الجدول الزمني لحفل استقبال أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعي الثاني(20212026) بنظامي الفردي والقائمة، ليكون على مدار (6) أيام.

وأكد المستشار محمود فوزي أنه نظرًا للاجراءات الاحترازية والوقائية، وحرصا على السلامة الصحية للنواب الجدد والعاملين بالامانة العامة والإعلاميين، قامت الأمانة العامة للمجلس بإعداد خطة لتنظيم اجراءات استقبال النواب الجدد، وتسليمهم كارنيهات العضوية، والحقائب البرلمانية، وذلك على عدة ايام، لتحقيق أكبر قدر من التباعد الاجتماعي ومنعًا للتزاحم،على أن يكون الاستقبال بالبهو الفرعوني لمجلس النواب، في الأيام المعلن عنها من(الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء).

وأوضح أمين عام مجلس النواب أنه سيتم استقبال الاعضاء المنتخبين القائمة والفردي، وفقًا للمواعيد الآتية:

أولا: أعضاء المجلس بنظام القائمة سيتم استقبالهم، كالآتي:

-الثلاثاء 22 ديسمبر: نواب قائمة القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب.
- الأربعاء23 ديسمبر: نواب قائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد، بإجمالي عدد ١٠٠ نائب.
- الخميس 24 ديسمبر: نواب قائمتي شرق الدلتا وغرب الدلتا، بإجمالي عدد ٨٤ نائب.

ثانيا: أعضاء المجلس بالنظام الفردي سيتم استقبالهم، كالآتي:

- الاحد 27 ديسمبر: نواب (5) محافظات (القاهرة،الجيزة، القليوبية،الاسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد ٩٠ نائب.

- الاثنين 28 ديسمبر: نواب (10)محافظات (بورسعيد، الاسماعلية، السويس،الشرقية،الدقهلية،دمياط،الغربية،المنوفية،البحيرة، كفر الشيخ.) بإجمالي عدد ١٠٨ نائب.

الثلاثاء 29ديسمبر: نواب (12)محافظة ( الفيوم، بني سويف،المنيا،اسيوط،سوهاج،قنا،الاقصر،اسوان،الوادي الجديد، البحر الاحمر، شمال سيناء،جنوب سيناء) بإجمالي عدد ٨٦ نائب.

وناشدت الأمانة العامة النواب الجدد الالتزام بالأيام المحددة لكل منهم، وفقا للجدول الزمني المعلن، منعًا للتزاحم.

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