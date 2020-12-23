استشاري: المرأة أقوى نفسيًا من الرجل 3 مرات

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قالت الدكتورة رحاب الفقي، استشاري الصحة النفسية، إن جلوس الأزواج في المنازل لمدة طويلة أدى لظهور الكثير من المشاكل، مضيفة إلى ضرورة الجلوس مع النفس، والحديث على الإنجازات التي تحدثت هذا العام حتى ولو كانت أشياء بسيطة مثل تغير لون شعرك أو إعداد عيد ميلاد بنتك بصورة جيدة، لأن هذا يعطي طاقة إيجابية للعام الجديد.

وتابعت "الفقي"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن الرجال تأثروا بصورة كبيرة خلال هذا العام من الناحية النفسية بسبب ازمة كورونا، مشيرة إلى أن المرأة أقوى نفسيًا من الرجل 3 مرات.

ولفتت إلى أن المرأة تفكر بطريقة عنكبوتية، معقبة: "المرأة تقوم بعمل أكثر من شيء في أكثر من وقت، دون أدنى مشكلة، والرجل لا يستطيع القيام بهذا الأمر".

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