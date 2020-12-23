تعرف على جدول ترتيب الدوري الإيطالي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
Advertisements

تلعب اليوم الأربعاء 23 ديسمبر ثمان مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

ويتصدر فريق ميلان حاليا جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها حتى الآن.

وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم:

1 – ميلان 31 نقطة

2 – إنتر ميلان 30 نقطة

3- نابولي 24 نقطة

4 – يوفنتوس 27 نقطة

5 – روما  24 نقطة

6 – ساسولو  23 نقطة

7 – أتالانتا  21 نقطة

8 – لاتسيو  21 نقطة

9 – هيلاس فيرونا 20 نقطة

10 – سامبدوريا  17 نقطة

11 – أودينيزي  15 نقطة

12 – بينفينتو 15 نقطة

13 – كالياري 14 نقطة

14 – بولونيا  14 نقطة

15 – فيورنتينا 14 نقطة

16 – بارما 12 نقطة

17 – سبيزيا  11 نقطة

18- كروتوني 9 نقاط

19 – تورينو  7 نقاط

20 – جنوى 7 نقاط

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ميلان رونالدو الدوري الايطالي الممتاز

أخبار تهمك

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 19 ساعة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 20 ساعة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. عرض جديد من الأهلي لضم سيرينو

منذ أقل من ساعة

بدون مفاجأت.. الكشف عن تشكيل ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

منذ 39 دقيقة

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ يوم

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ 18 دقيقة

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لنجوم الفريق المصابين بكورونا

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الزمالك يُحدد شرطًا وحيدًا لتجديد تعاقده

منذ حوالي 4 ساعات

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية مباريات السبت

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق مباريات الاثنين

جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأربعاء 30/9/2020

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات الجولة الخامسة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد مباريات الجولة السابعة

تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

خاص.. عرض جديد من الأهلي لضم سيرينو

07:28 م

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

04:31 م

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

12:07 م

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

08:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن