تعرف على جدول ترتيب الدوري الإيطالي





تلعب اليوم الأربعاء 23 ديسمبر ثمان مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.





ويتصدر فريق ميلان حاليا جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 31 نقطة من أصل 13 مباراة خاضها حتى الآن.





وفيما يلي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم:





1 – ميلان 31 نقطة





2 – إنتر ميلان 30 نقطة





3- نابولي 24 نقطة





4 – يوفنتوس 27 نقطة





5 – روما 24 نقطة





6 – ساسولو 23 نقطة





7 – أتالانتا 21 نقطة





8 – لاتسيو 21 نقطة





9 – هيلاس فيرونا 20 نقطة





10 – سامبدوريا 17 نقطة





11 – أودينيزي 15 نقطة





12 – بينفينتو 15 نقطة





13 – كالياري 14 نقطة





14 – بولونيا 14 نقطة





15 – فيورنتينا 14 نقطة





16 – بارما 12 نقطة





17 – سبيزيا 11 نقطة





18- كروتوني 9 نقاط





19 – تورينو 7 نقاط





20 – جنوى 7 نقاط



