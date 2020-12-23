سيد عبد الحفيظ يهدي سفير مصر بالنيجر درع الأهلي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:30 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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قام سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، والمكلف برئاسة بعثة فريق الكرة بالنيجر، بإهداء السفير المصري في النيجر نبيل مكي، درع الأهلي، عقب انتهاء مباراة سونيديب التي أقيمت اليوم الأربعاء بالعاصمة نيامي.

 

وحرص سيد عبد الحفيظ على توجيه الشكر إلى السفير المصري بالنيجر على الجهود التي بذلها مع البعثة قبل وبعد وصولها إلى العاصمة نيامي.

 

وحقق الأهلي الفوز على سونيديب بهدف دون رد، سجله المالي أليو ديانج، في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الجنرال سيني كونتشي، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

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