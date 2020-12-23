‎365 منشأة صناعية تستفيد من قرار "اقتصادية أبوظبي" بشأن إضافة أنشطة إلى ترخيصها

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:47 م
بوابة الفجر
Advertisements
استفادت 365 منشأة صناعية عاملة في إمارة أبوظبي من قرار دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ممثلة بمكتب تنمية الصناعة، بشأن إضافة 14 نشاطا تجاريا وخدميا رئيسا إلى قائمة أنشطتها الصناعية، بما يعكس حرص الدائرة على توفير كافة سبل الدعم للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وايجاد بيئة استثمارية واعدة عبر تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في الإمارة.

وحسب التقرير الصادر عن مكتب تنمية الصناعة فقد بلغ إجمالي عدد الأنشطة الخدمية التي تم اضافتها الى الأنشطة الصناعية 547 نشاطا متنوعا حيث شكلت المنشآت الصناعية المستفيدة منها ما نسبته 21.5 % من اجمالي عدد المنشآت الصناعية المسجلة في امارة ابوظبي والبالغ عددها 1697 رخصة صناعية.

وأكد سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة، أن الإقبال الكبير من قبل المنشآت الصناعية لإضافة الأنشطة التجارية والخدمية يعكس مدى حرصها واهتمامها على توسيع أنشطتها وأعمالها في إمارة أبوظبي، بما يسهم في تعزيز مساهمتها في قطاع الأعمال وتنشيط حركة التجارة في الإمارة.

وقال سعادته إن هذا القرار سمح للمستثمرين ضمن القطاع الصناعي، بزيادة استثماراتهم، وتوسيع نطاق عملهم وأنشطتهم عبر دعمها بأنشطة تجارية وخدمية تكملها، مشيرا إلى أن خدمات "حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية" حازت على النصيب الأكبر من الأنشطة الخدمية المضافة للرخص الصناعية، إذ قامت 306 منشآت بإضافة هذا النوع من الأنشطة إلى رخصها.

وأوضح سعادة وكيل الدائرة أن هذا القرار يهدف إلى تشجيع المؤسسات الصناعية على توسيع أعمالها وأنشطتها لتحقيق المزيد من الأرباح، وتعزيز التنافسية بين مختلف العاملين في قطاع الصناعة، بما يسهم في توفير المنتجات الصناعية بأقل الأسعار وبجودة عالية ضمن السوق المحلي لإمارة أبوظبي.

وأضاف " يشير تقرير مكتب تنمية الصناعة بهذا الشأن إلى قيام حوالي 120 منشأة صناعية بإضافة أنشطة "الاستيراد" إلى رخصتها، تقابلها إضافة 82 منشأة لأنشطة "التصدير" إلى أنشطتها الصناعية المرخصة كما أضافت المصانع والمنشآت الصناعية المختلفة أنشطة تجارية وخدمية أخرى، بما يشمل بيع منتجاتها، ونقلها وتركيبها وصيانتها وغيرها من الأنشطة، التي أكدت حاجة القطاع الصناعي في أبوظبي إلى قرار الدائرة بإضافة أنشطة تجارية وخدمية إلى الرخصة الصناعية".

من جانبه، قال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، إن المنشآت الصناعية المرخصة في إمارة أبوظبي استفادت من إضافة 14 نشاطا خدميا وتجاريا متنوعا لرخصها، بما يشمل الاستيراد، والتصدير، وبيع منتجات المصنع، وتركيب منتجات المصنع، وصيانة منتجات المصنع، وصيانة معدات المصنع، ونقل منتجات المصنع، وتصميم منتجات المصنع، وتوزيع منتجات المصنع، والإدارة والتشغيل، والمتاجرة الإلكترونية عبر المواقع الإلكترونية، والمتاجرة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخدمات حقول ومنشآت النفط والغاز البرية والبحرية، والاستشارات والدراسات والبحوث في مجال العلوم الطبيعية والهندسية.

وأضاف إن القرار حدد آلية إضافة الأنشطة الخدمية والتجارية للرخص الصناعية، والتي تتمثل بقيام المنشأة الصناعية بتقديم طلب لإضافة نشاط تجاري أو خدمي إلى رخصتها الصناعية، وتحديد موقع ممارسة هذا النشاط المراد إضافته سواء داخل المنشأة الصناعية أو خارجها.

وأوضح أنه يتعين على المنشأة الصناعية في حال كانت تخطط لمزاولة النشاط خارج المنشأة، الحصول على ترخيص "فرع تجاري"، أما في حالة ممارسة النشاط داخل المنشأة فسيتم تحويل الطلب المقدم إلى الدراسة الفنية من قبل المعنيين في الدائرة بشكل مباشر وبعد إتمام ما تقدم، سيخضع الطلب إلى بعض الإجراءات والاعتمادات الداخلية قبل إضافة النشاط عبر نظام التراخيص بالدائرة.

أخبار تهمك

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ يوم

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 8 ساعات

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يُحدد شرطًا وحيدًا لتجديد تعاقده

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. عرض جديد من الأهلي لضم سيرينو

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بدون مفاجأت.. الكشف عن تشكيل ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

منذ 34 دقيقة

الزمالك يُحدد سعر رحيل مصطفي محمد

منذ 13 دقيقة

الزمالك يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لنجوم الفريق المصابين بكورونا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

خاص.. عرض جديد من الأهلي لضم سيرينو

07:28 م

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

04:31 م

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

12:07 م

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

05:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن