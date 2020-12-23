متحدث الوزراء: سنتجاوز الألف إصابة بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أعرب المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن قلقه بسبب ارتفاع إصابات فيروس كورونا خلال الأسبوع الحالي خاصة بعد وصول أرقام الإصابات إلى ما يزيد عن 900 حالة اليوم.

وقال "سعد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الأربعاء: "داخلين على ألف إصابة وسنتجاوز الألف إصابة خلال الأيام القليلة المقبلة".

وتابع "هذه الأعداد تضع ضغط كبيرة على المستشفيات المخصصة للعزل، وتذكرنا بأيام الذروة في الموجة الأولى، وتم فتح 363 مستشفى لان الأعداد تتزايد ويجب أن نكون على أهبة الاستعداد".

وأشار إلى أن معظم حالات الإصابة بالفيروس الفترة الحالية تستجيب للعزل المنزلي ولكن هناك حالات متوسطة وشديدة الخطورة، موضحًا أن نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي تصل إلى 42%.

واستطرد "سنواجه وضع صعب ولكن الدور الأكبر يقع على المواطن لحماية نفسه وحماية من حوله، حتى لا نواجه السيناريو الأسود الذي سبق ومرت به الدولة المصرية في ذروة الموجة الأولى".

وأكد أن الدور الأكبر يقع على المواطن لحماية نفسه ومن حوله لمنع الإصابة بكورونا، مؤكدًا أنه سيتم توقيع عقوبات صارمة على الفنادق والأماكن التي ستخالف قرار منع احتفالات رأس السنة.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تتجه لتغيير آلية تطبيق الغرامات الخاصة بمخالفات الإجراءات الاحترازية خاصة الكمامة وذلك بتوقيع الغرامة الفورية.

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