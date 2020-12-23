بالفيديو.. تعرف على دور الإمارات اللوجستي لمواجهة جائحة كورونا

تلعب الإمارات دورا لوجستيا كبيرا في مواجهة جائحة كورونا عالميا فمع انتشار الجائحة عملت الإمارات مع مجموعة 42 على تطوير لقاح ضد كورونا واختباره وتصنيعه وتوزيعه.

ومع توافر اللقاح كانت الإمارات سباقة في تجريبه واعتماده وأطلقت العاصمة أبوظبي "ائتلاف الأمل" مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي وشبكة الطرق والموانئ والمطارات التي تتميز بها لدعم الجهود العالمية في توزيع لقاحات كورونا، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

الائتلاف يقدم حلولاً متكاملة لتلبية متطلبات عملية نقل اللقاح وتخطيط الطلب والتوريد إضافة لتوفير البنية التحتية الرقمية للمساهمة بشكل فاعل في توفير اللقاح في جميع أنحاء العالم.

واستثمرت شركة الإمارات للشحن الجوي في مرافق مخصصة لتوزيع لقاح كورونا تم تصميم هذه المرافق لتزويد السوق المحلية ولتكون بمثابة مركز عالمي للتوزيع أيضا ويمكنها استيعاب نحو 10 ملايين جرعة من اللقاح كما عملت شركة طيران الإمارات مع شركة فايزر لدعم احتياجات التوزيع العالمية لتصبح الإمارات لاعبا محوريا في توزيع اللقاحات للعالم.