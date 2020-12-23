فوز مركز شباب المعمورة والمجد في دوري القسم الثالث

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:09 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حقق فريق المجد فوزا كبيرا على فريق غزل كفر الدوار، بنتيجة 4-3 في مؤجلات القسم الثالث.

وسجل أهداف الفوز للمجد، محمد سعيد، وحسن عنتر، هدفين، وسجل للغزل، محمد غازي ومحمد أشرف ومحمد بالوظة.

وخسر كفر بولين، من مركز شباب المعمورة بهدف نظيف.

وأقيم أمس الثلاثاء خمسة مباريات في الجولة الرابعة لدوري القسم الثالث، حيث شهدت المجموعة الـ 11 فوز حوش عيسى بقيادة عماد موسى، بهدف نظيف، على حساب مركز شباب القباري.

وحقق الدلنجات تعادلاً مثيراً أمام مياة البحيرة، بهدف لكل منهما، وخسر رشيد على ملعبه من الترام بهدف دون مقابل.

وحقق إيتاي البارود إنتصاراً مستحقاً على نظيرة فريق مركز شباب العبور بهدفين دون مقابل.

وتعادل بدر مع البترول بدون أهداف في موقعة كروية مثيرة.

ترتيب المجموعة الحادية عشر

1- المجد 10 نقاط
2- بترول الاسكندريه 8 نقاط
3- الترام 8 نقاط
4- نهضه العامريه 7 نقاط
5- بدر 7 نقاط
6- حوش عيسي 6 نقاط
7- مياه البحيره 6 نقاط
8- شباب المعمورة 6 نقاط
9- شباب القباري 5 نقاط
10- ايتاي 4 نقطة
11- كفر بولين 3 نقاط
12- شباب العبور 3 نقاط
13- شباب الدلنجات 3 نقاط
14- غزل كفر الدوار2 نقطه
15- رشيد 2 نقاط
16ام في بي 1 نقاط

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