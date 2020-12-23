بينها ظهور تنين أحمر.. شاهد| 10 توقعات للعرافة العمياء لعام 2021

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:08 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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عرضت قناة الغد تقريرًا مصورًا كشفت فيه عن 10 توقعات للعرافة العمياء لعام 2021.

وأضاف التقرير أنه رغم مرور 23 عامًا على وفاتها العرافة البلغارية العمياء لا تزال تثير الجدل بنبوءات التي سجلت فيها توقعات حتى عام 2030، والتي يقال إن بعضها تحقق على مدار السنوات السابقة أبرزها أحداث 11 سبتمبر ووباء فيروس كورونا لذا أطلق عليها الغرب عليها اسم القديسة "بابا فانجا".

وأوضح التقرير أن توقعات "بابا فانجا" لعام 2021 والتى أفصحت بها قبل وفاتها عن عمر ناهز 85 عاما، وهى:

1 – غزو بالأسلحة الكيماوية على أوروبا قد يسبب في نهاية وجودها

2- أزمات اقتصادية حادة خاصة في قارة أوروبا

3- محاولة اغتيال لحاكم الكرملين وهى النبوءة التى فسرت بأنها للرئيس الروسي فلاديمير بوتن

4- إصابة الرئيس الأمريكي الـ45 بمرض غامض قد يفقده السمع وبذلك تكون النبوءة المحتملة من نصيب ترامب

5- كوارث طبيعية تغير شكل العالم

6- انقسامات حادة فى العقائد ينتج عنها مواجهات متطرفة بين البشر

7- اكتشاف الحياة على كواكب جديدة

8- اختراع القطارات الطائرة وتوقف استخدام البنزين

9- ظهور تنين أحمر يحكم العالم وتوقع البعض أن يكون التنين المقصود هو دولة الصين

10- القضاء على السرطان ولكن سيظهر وباء جديد

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