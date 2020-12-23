سمير فرج بعد اتهامات ترامب الأخيرة: مصر تشتري السلاح الروسي بأموالها (فيديو)



وأكد أن قرار الرئيس السيسي بتنويع مصادر السلاح داخل الجيش المصري أزعج أمريكا، مشيدا بقرار الرئيس الذي أثلج صدور قادة الجيش: «لم نعد تحت رحمة الولايات المتحدة».

نفى اللواء الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للجيش المصري باستخدام المساعدات الأمريكية لشراء معدات عسكرية روسية، مؤكدا أن شراء السلاح الروسي كان بأموال مصرية خالصة.وأوضح فرج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن المعونة الأمريكية والتي تقدر بمليار و300 مليون دولار لم يدخل منها دولار واحد لخزينة الدولة المصرية، مشيرا إلى أن المعونة جاءت بعد توقيع معاهدة السلام كمكافأة لمصر منذ 40 عاما لكنها وفق شروط محددة.ولفت إلى أن من أهم شروط المعونة شراء السلاح الأمريكي، مردفا بأن مصر لم تستغل المعونة الأمريكية في شراء السلاح الروسي.