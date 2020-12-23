السيطرة على حريق نشب داخل مدرسة بالحوامدية

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نجحت قوات الدفاع المدني بالجيزة، اليوم الأربعاء، في إخماد حريق محدود إندلع في مدرسة ثانوي بمدينة الحوامدية، جنوب المحافظة، دون وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



تلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مدرسة مجاورة لإدارة الحوامدية التعليمية، بجنوب المحافظة.



ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات إطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق.



وحاصرت القوات ألسنة اللهب وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل وقوع أي إصابات.



وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي أن الحريق إندلع في 10 مقاعد خشبية بجوار سور المدرسة من الداخل، وتم منع امتداد النيران إلى أجزاء المدرسة من جهة والإدارة التعليمية من أخرى.



وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.