ليفربول يخطط لضم صفقة دفاعية في يناير

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

ذكر تقرير صحفي، أن نادي ليفربول الإنجليزي، يخطط للتعاقد مع قلب دفاع من بطولة الدوري الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

 

ووفقاً لموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي فإن ليفربول يُريد ضم الهولندي سفين بوتمان مدافع فريق ليل، المتألق في هذا الموسم.

 

وكان بوتمان صاحب الـ 20 عاما، قد انضم لليل في الصيف الماضي، قادما من نادي أياكس أمستردام، مقابل مبلغ 8 مليون يورو.

 

وشارك اللاعب في 22 مباراة مع فريق الشمال الفرنسي، وساهم حتى الآن في تصدر الفريق لبطولة الدوري رفقة ليون.

أخبار تهمك

استبعاد معلول وشوبير وشكري من قائمة الأهلي لمباراة سونيديب

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

عاجل.. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 18 ساعة

تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد نجمي الفريق

منذ ساعة و 22 دقيقة

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يحدد احتياجات الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات

منذ حوالي 3 ساعات

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الزمالك يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لنجوم الفريق المصابين بكورونا

منذ أقل من ساعة

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

منذ حوالي 3 ساعات

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يُحدد شرطًا وحيدًا لتجديد تعاقده

منذ ساعتين و 51 دقيقة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

04:31 م

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

12:07 م

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

05:10 م

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

03:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن