ليفربول يخطط لضم صفقة دفاعية في يناير

ذكر تقرير صحفي، أن نادي ليفربول الإنجليزي، يخطط للتعاقد مع قلب دفاع من بطولة الدوري الفرنسي، خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

ووفقاً لموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي فإن ليفربول يُريد ضم الهولندي سفين بوتمان مدافع فريق ليل، المتألق في هذا الموسم.

وكان بوتمان صاحب الـ 20 عاما، قد انضم لليل في الصيف الماضي، قادما من نادي أياكس أمستردام، مقابل مبلغ 8 مليون يورو.

وشارك اللاعب في 22 مباراة مع فريق الشمال الفرنسي، وساهم حتى الآن في تصدر الفريق لبطولة الدوري رفقة ليون.