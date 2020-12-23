مدرب الأهلي يتحدث عن أهمية الفوز على بطل النيجر بدوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 07:00 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد كيفين جونسون المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه الفريق الأحمر اليوم أمام سونيديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف عقب نهاية المباراة :"موسيماني لا يتواجد معنا في المباريات ولكن بروحه ومن خلال توصياته التي يرسلها من خلالي".

وتابع :"سنعود إلى القاهرة غدًا ونتمنى أن تكون مسحة موسيماني سلبية ويعود للفريق".

وواصل :"لاعبو الأهلي يعرفون أن هناك صعوبات ستقابيهم مثل درجة الحرارة الحالية، وسوء أرضية الملعب، لكنهم قدموا مستوى جيد ونجحنا في تحقيق الفوز".

وزاد :"من الطبيعي أن تحتاج الصفقات الجديدة لبعض من الوقت لكي ينسجموا مع الفريق، وعلى الرغم من التغييرات التي طرأت في تشكيل الفريق لكن لم يؤثر ذلك على أداء الفريق وهو أمر جيد".

واختتم :"الغيابات التي حدثت في صفوف الفريق الأحمر اليوم جعلتنا نجرب طريقة جديدة في اللعب مثل الدفع بثلاثي خط الوسط".

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