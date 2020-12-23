هل سيتم غلق المطاعم والكافيهات مع إلغاء احتفالات رأس السنة؟.. السياحة توضح (فيديو)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قالت سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار والمتحدث باسم الوزارة، إن قرار غلق الكافيهات والمطاعم بالتزامن مع احتفالات رأس السنة هو قرار وقتي يخص احتفالات ليلة رأس السنة فقط.

وأضافت "سها" في اتصال هاتفي مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء أن الأساس في القرار هو فترة الاحتفال برأس السنة، وبخلاف ذلك فإن عمل المطاعم والكافيهات والمحلات التجارية السياحية مستمر العمل بها وفقًا لمواعيد العمل الجديدة المعلن عنها من قبل.

وأشارت مستشار وزير السياحة والآثار والمتحدث باسم الوزارة، إلى أن أي محل أو مطعم أو كافيه يخالف الإجراءات المعلن عنها من قبل رئاسة مجلس الوزراء سيكون نتيجته تعرض المخالف إلى سحب الترخيص أو الإغلاق التام، حيث سيتم تطبيق القرار بشدة على المخالفين وذلك من خلال نزول لجان تفتيش على المنشآت الفندقية وأخرى سرية لمتابعة تنفيذ القرار.

وكان استهل الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخي ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم، مؤكدًا أن هناك توجيهًا واضحا لكل الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن، في إطار سعي الدولة بقدر الإمكان لتجنب الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة، والتي تؤثر بشكل واضح على حياة المواطنين، لذا لن تقبل الدولة التهاون في تنفيذ الإجراءات.

ووجه رئيس الوزراء وزيري الصحة والتعليم العالي بتخصيص العدد الكافي من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابي فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين، كما شدد على أنه لا احتفالات ولا تجمعات في رأس السنة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

من جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الأيام الخمسة الأخيرة، شهدت عقد أكثر من اجتماع مع المحافظين، عن طريق تقنية الفيديو كونفرانس، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة الالتزام بهذا الامر، لافتا إلى أنه يجرى التنسيق مع وزارة الداخلية، لزيادة عدد الحملات للتأكد من ذلك، كما سيتم مساء اليوم عقد إجتماع مع وزيرة الصحة والمحافظين لمتابعة جهود مواجهة فيروس كورونا.

وعلى جانب آخر، وفي إطار الجهود التي تتم للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يتولى بالتعاون مع إحدى المُؤسسات العالمية، إعادة هيكلة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، مُؤكدًا على ضرورة مُتابعة كل وزير بنفسه لهذه الإجراءات، وحضور الاجتماعات مع رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لمراجعة المقترحات الخاصة بهذا الشان، واعتماد الهياكل الجديدة لكل الوزارات.

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