عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لـنقابة محامي أسيوط

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أعلن مجدي سخي رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الفرعيات والجمعيات العمومية لإنشاء نقابة فرعية جديدة تضم دائرتها أكثر من محكمة ابتدائية، وكيل مجلس النقابة، عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لنقابة أسيوط.



وأوضح "سخي"، أن الحضور بلغ 1630 من أعضاء نقابتي شمال وجنوب أسيوط، مضيفا: "وهو ما يعني عدم اكتمال النصاب القانوني وبقاء النقابتين ممثلتين لجمعيتهما العمومية".



وأشرف على الجمعية العمومية كل من محمد نجيب، وفاطمة الزهراء غنيم، عضوي مجلس النقابة العامة.

