الزمالك يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لنجوم الفريق المصابين بكورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد عبدالحليم على مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، أن الفريق أغلق الصفحة الإفريقية بشكل نهائى، بعد تخطى دور الـ32 من البطولة القارية.

 

وقال عبدالحليم فى تصريحات للموقع الرسمى لنادى الزمالك، إن الفريق يصب تركيزه حاليا على مواجهات بطولة الدورى العام.

 

وأضاف عبدالحليم أن الرباعى المصاب بفيروس كورونا المستجد داخل الفريق جميعهم بحالة مستقرة ولا توجد عليهم أى أعراض ويخضعون حاليا للبروتوكول العلاجى المتبع، بالإضافة إلى العزل المنزلى للتعافى.

 

وأشار إلى أنه يتابع حالة الرباعى مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق ، متمنيا لهم التعافى والعودة فى أسرع وقت وبشكل قوى.

 

والجدير بالذكر أن الزمالك أعلن بالأمس عن إصابة لاعبين بالإضافة إلى عضو بالجهاز الإدارى وآخر بالجهاز الطبى بفيروس كورونا المستجد وفقا لما أظهرته نتيجة المسحة الطبية التى أجراها الفريق.

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