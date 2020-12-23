تربية رياضية بطلا لكأس رئيس جامعة بني سويف

Advertisements

توج فريق كلية التربية الرياضية بطلا لكأس رئيس الجامعة لكرة القدم، وذلك على حساب نظيره بكلية التجارة، بهدف نظيف، بلقاء جمع بينهما على استاد بني سويف، وبإشراف إدارة رعاية الشباب بالحامعة.



وشهد اللقاء النهائي حضور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، وجمال عبدالرحمن، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، محمد فاروق، مدير عام رعاية الشباب، توني عثمان، عضو لجنة الحكام الرئيسية، أسامة سعيد، عميد كلية التجارة.



اقيمت البطولة بمشاركة 28 كلية بمعدل 480 لاعبا، واقيمت المباريات على ملعب الشبان المسلمين وسط إجراءات إحترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد.



وبعد اللقاء النهائي حلت كلية التربية الرياضية بالمركز الأول، أما كلية التجارة بالمركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب كلية الحقوق، وحل بالمركز الرابع كلية السياحة.



