رئيس سرس الليان لـ«الفجر الرياضي»: الحكم ظلمنا وتعادلنا أمام القناة غير مستحق

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:28 م
بوابة الفجر
على خلاف
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انتقد محمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة نادي سرس الليان الرياضي الأداء التحكيمي بقيادة طاهر أيمن خلال مباراة الأخضر أمام القناة بالجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية بدوري القسم الثاني.

 

تصريحات محمد عبد الحميد رئيس نادي سرس الليان

 

وكان الفريق الكروي بنادي سرس الليان قد تعادل سلبيا بدون أهداف على ملعبه أمام القناة ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة من دوري القسم الثاني.

 

وقال محمد عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ«الفجر الرياضي»: " تعادلنا أمام القناة هوا بطعم الخسارة ولكن أشكر جميع لاعبي سرس الليان والمدرب أسامة حجاج".

 

وطالب رئيس سرس الليان مسؤولي لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن تختار بعناية حكام فريق سرس الليان مشيرا إلى أن الأداء التحكيمي غير نتائج الفريق في مباراة اليوم أمام القناة وقبلها في تعادل طنطا.

 

وأتم محمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة نادي سرس الليان تصريحاته موجها الشكر لجميع الجماهير التي تساند الفريق في جميع المباريات.

 

الجدير بالذكر فريق سرس الليان رفع رصيده من النقاط إلى 8 بالمركز السادس بجدول ترتيب المجموعة الثانية من دوري القسم الثاني.


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