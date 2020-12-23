صلاح أولًا.. تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

يتصدر محمد صلاح نجم ليفربول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، بعدما استطاع أن يقود فريقه الريدز للفوز على نظيره كريستال بالاس ضمن مباريات الجولة الـ14 من البريميرليج بسبعة أهداف مقابل لا شيء.





وسجل محمد صلاح هدفين أمام كريستال بالاس وصنع هدف ليتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي البريميرليج برصيد 13 هدف.





ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:-





محمد صلاح لاعب ليفربول 13 هدف





هيونج مين سون لاعب توتنهام هوتسبير 11 هدف





جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي 11 هدف





كالفرت لوين لاعب إيفرتون 11 هدف





باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد 9 أهداف





برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد 9 أهداف





هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير 9 أهداف





كالوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد 8 أهداف.



