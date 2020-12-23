رئيس جامعة أسوان: إجراء انتخاب رئيس الاتحاد ونائبه بالكليات وسط تطبيق الاجراءات الوقائية

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قال الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان انه تم اليوم الأربعاء الإعلان عن الفائزين بمنصب رئيس اتحاد طلاب الكليات ونائبه بعد الانتهاء من إجراءات إنتخابات رئيس اتحاد الكليات من أمناء والامناء المساعدين بكليات الجامعة التي بدأت في تمام التاسعة صباحا حتي الساعة الواحدة ظهرا على مستوي 18 كلية ومعهد للتمريض مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للمواجهة فيروس كورونا المستجد طبقا لخطة الجامعة خلال أعمال إنتخابات اتحاد الطلاب علي مستوي الجامعة.



وأوضح أن غدا الخميس سيسدل الستار علي الجولة الاخيرة من انتخابات اتحاد طلاب الجامعة وفقا للجدول الزمني.