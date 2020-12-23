رئيس جامعة أسوان: افتتاح معرض الكتاب للمرة الثانية بالجامعة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:23 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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قال الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان أنه تحت شعار القراءة للجميع تنطلق غدا الخميس فعاليات معرض جامعة أسوان للكتاب الموافق 24 ديسمبر الجاري بمقر الجامعة بصحاري وتستمر حتى 31 من نفس الشهر الجاري.

مشيرا ان معرض الكتاب تم اقامته العام الماضي وهذه المرة الثانية علي التوالي تنظمه جامعة اسوان وذلك بالتعاون ومشاركة قطاعات وزارة الثقافة ودار المعارف والأهرام وكبرى دور النشر الأكاديمية واللغات ودور النشر الشبابية، ويستقبل المعرض رواده يوميا من العاشرة صباحا حتى الخامسة مساء.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب انه يقام المعرض داخل مقر الجامعة بصحاري في كلية الزراعة وتبلغ مساحة الأجنحة ما بين 9 إلى 12 مترا، حيث تبلغ مساحة المعرض من 250 إلى 300 متر مربع، وسوف يتم تقديم عروض خاصة مخفضة من قبل دور النشر لتحفيز الطلبة على اقتناء الكتب بأسعار مخفضة والمعرض يستقبل الجميع بأسوان مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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