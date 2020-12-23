رئيس الوزراء يشيد بالتنظيم المميز لمنتدى الإعلام العربي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:22 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمستوى والتنظيم المُميز الذي خرج عليه منتدى الإعلام العربي، في نسخته الـ ١٩، التي تم بث فعالياتها اليوم من دبي افتراضيا في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، تحت شعار "الإعلام العربي: المستقبل رقمي".

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن شكره للقائمين على التنظيم، وسعادته بالمشاركة اليوم خلال فعاليات المنتدى، بكلمة كشف خلالها عن قناعاته بأهمية دور الإعلام الوطني في هذه المرحلة المهمة لأوطاننا العربية، باعتباره سلاحا فعالا لتثبيت أركان الدول، ومجابهة المخاطر التي تستهدفها داخليًا وخارجيًا.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء على الدور الذي يلعبه منتدى الإعلام العربي في شحذ طاقات الإعلاميين العرب نحو تبني رسائل إعلامية هادفة وبناءة، تعالج قضايا أوطانهم، وتسهم في رفعتها، وترسخ رسالة الإعلام كمنارة للوعي.

وفي هذا الصدد هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، الصحفيين المصريين الذين حصدوا جوائز الصحافة العربية التي أعلنها المنتدى، في فئات الصحافة الاستقصائية، والثقافية، والرياضية، والسياسية، وفئة الشباب، كما هنأ موقع اليوم السابع الذي حاز جائزة الصحافة العربية في فئة الصحافة الذكية، كتتويج لإسهامها في إنتاج المحتوى الرقمي ومواكبة التطور التقني مع الحفاظ على أدبيات مهنة الصحافة، وإعلاء قيمة المواطنة، مؤكدًا أن الرهان سيكون دومًا على الإعلام الوطني المحترف، الذي يعي قضايا وطنه، فالحرب الراهنة هي معركة وعي في المقام الأول.

أخبار تهمك

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ يوم

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 22 ساعة

أول تحرك من ليفربول لتأمين محمد صلاح من إغراءات ريال مدريد وبرشلونة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يُحدد شرطًا وحيدًا لتجديد تعاقده

منذ ساعتين و 21 دقيقة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يحدد احتياجات الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و 24 دقيقة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 17 ساعة

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

منذ أقل من ساعتين

تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد نجمي الفريق

منذ أقل من ساعة

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يشكو الفريق بسبب ازمة المستحقات

منذ ساعتين و 53 دقيقة

الزمالك يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لنجوم الفريق المصابين بكورونا

منذ ثلث ساعة

مفاجآت مدوية في تشكيل الأهلي الرسمي أمام سونيديب في دوري الأبطال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:50 م

6 قرارات عاجلة وجديدة من الحكومة.. تعرف عليها

مفاجأة مدوية.. مهاجم يوفنتوس السابق على طاولة الأهلي

04:31 م

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

12:07 م

مؤشر جديد يُقرب الأهلي من الصفقة الكبرى

05:10 م

عاجل.. الأهلي يفسر غياب معلول أمام سونيديب

03:55 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن