محافظ أسوان: تدشين دفعة جديدة من الميكروباص لإحلال وتجديد السيرفيس بإدفو

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قامت الدكتور غادة يحيى نائب المحافظ بتدشين دفعة جديدة ضمن مشروع إحلال سيارات البيك آب (الكبود) بسيارات ميكروباص جديدة شملت 16 سيارة ميكروباص بتمويل من البنك الزراعى المصرى وسيتم تشغيلها فى خطوط سير داخلية بمدينة إدفو وذلك بحضور عمران أحمد رئيس قطاع البنك بأسوان،





وعقب ذلك شهدت نائبة المحافظ مراسم إفتتاح فرع جديد للبنك الأهلى بمدينة إدفو،



ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية بأن هذا المشروع يأتى ضمن جهود المحافظة لإستعادة الوجه الجمالى لعاصمة الشباب الإفريقى وتفريغ مختلف المدن والمراكز من المظاهر الغير حضارية، بالإضافة إلى توفير وسائل مواصلات آدامية وآمنة للركاب مع تحقيق الرعاية الإجتماعية لملاك سيارات البيك أب ( الكبود )





وقد أوضح أشرف عطية بأنه تم التنسيق بين المحافظة والبنك الزراعى المصرى لتمويل عمليات الإحلال بنسبة 75 % وتوفير سيارات الميكروباص الجديدة،





مشيرًا إلى أن إجراءات الإحلال لسيارات الكبود متاحة لكافة خطوط السير من خلال قيام مالك السيارة بالتواصل مع إدارة المواقف بديوان عام المحافظة لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة كاملة وخاصة فى ظل التسهيلات المقدمة من البنك الزراعى ومنها دفع مقدم 15 % من قيمة السيارة الجديدة وبفائدة 7،5 % على أن يتم سداد باقى المبلغ بالتقسيط على مدار 5 سنوات، والقسط الشهرى شامل التأمين على السيارة ضد الحوادث والسرقة والحريق فترة الـ 5 سنوات، ومدة سماح 3 شهور،





ومن جانبه أشار عمران أحمد بأنه من ضمن شروط التمويل أن لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة، وأن يكون المتقدم مقيم داخل محافظة أسوان، وأن تكون السيارة موديل 20202021، وأن يتعهد كل مستفيد بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقًا لشروط التعاقد، مع تقديم كافة التيسيرات.