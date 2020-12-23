الإخوان وإيران.. علاقات مشبوهة وأيادي خبيثة لنشر ودعم الإرهاب

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 06:16 م
بوابة الفجر
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علاقات وطيدة تربط بين جماعة الإخوان الإرهابية وبين النظام الإيراني الذى يوصف بالراعي الأكبر للإرهاب في العالم، والتي بدأت منذ تأسيس نظام الملالي، وذلك ضمن العلاقات المشبوهة لجماعة الإرهابية مع إيران، وانحيازها الكامل لإيران وجرائمها في المنطقة.

  

وكشف تقرير أعدته مؤسسة "ماعت جروب" عن العلاقات الوثيقة بين الإخوان وإيران، والدور الذى لعبته الجماعة الإرهابية كوكيل لنظام إيران في المنطقة، وعقدها الكثير من الاجتماعات السرية بين قيادات الإخوان في الخارج، وبين قيادات مسئولة في إيران، وذلك للتخطيط لتدمير المنطقة لمصالح إيران.

  

وتابع التقرير أن العلاقة بين جماعة الإخوان وإيران ليست علاقة تحالف سياسي فقط، بل هي أعمق من ذلك، وتعتبر الجماعة الإرهابية هي ذراع من أذرع إيران في المنطقة، وإيران تقدم دعما كاملا للجماعة الإرهابية، وتوفر كافة الملاذات لهم من أجل مصالحها الخاصة في المنطقة.

 

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